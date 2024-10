Varela, do Flamengo, se pronuncia sobre confusão com torcida do Peñarol

Varela foi flagrado em meio à confusão no Recreio dos Bandeirantes (Foto: Reprodução da Internet)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 15:26 • Rio de Janeiro

Flagrado em meio a um conflito protagonizado por torcedores do Penarol, adversário do Botafogo na Copa Libertadores, nesta quarta-feira (23), o lateral Guillermo Varela, do Flamengo, se pronunciou sobre o ocorrido. A confusão ocorreu no Recreio dos Bandeirantes e foi marcada pelo conflitor entre uruguaios e a polícia.

Minutos após o vídeo que o mostrava em meio à briga, o lateral se pronunciou em sua conta oficial do Instagram. Confira:

Varela, do Flamengo, se pronuncia após confusão

-Nação Rubro-Negra, como registrado nas redes sociais, estive na Praia do Recreio para resgatar dois amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho. Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos! Saudações Rubro-Negras!

O Flamengo também falou sobre o ocorrido. Segundo nota do clube, o jogador estava a caminho de uma confraternização com o elenco e a comissão técnica rubro-negra, quando atendeu a um pedido de ajuda de dois amigos.

-O Clube de Regatas do Flamengo esclarece a presença do atleta Varela em vídeos que circulam nas redes sociais. O lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. O jogador está a caminho de uma confraternização com elenco e comissão técnica. O assunto está entregue ao VP de Futebol, Marcos Braz.

Dois ônibus lotados de torcedores do Peñarol estavam estacionados na orla da Praia do Recreio durante o conflito. Ainda não se sabe qual foi o estopim; foram levantadas hipóteses de um confronto com torcedores do Flamengo e um roubo de celular, ambas antes de uma confusão generalizada.

Um grupo grande de aficionados gerou caos de diversas maneiras: quiosques foram destruídos, mesas e cadeiras de plástico foram atiradas e motos foram incendiadas. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados minutos depois para diminuir o entrevero, e conseguiram contornar a situação com certa demora. O Governo do Estado confirmou mais de 200 detidos na operação.

O Peñarol visita o Botafogo no Estádio Nilton Santos nesta quarta-feira (23), com a bola rolando a partir das 21h30 (horário de Brasília). O jogo é válido pela ida das semifinais da Libertadores; na fase anterior, os uruguaios superaram o Flamengo ao vencer por 1 a 0 no Maracanã e empatar sem gols no Centenário de Montevidéu.

