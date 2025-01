Derrota para o Boavista quebra sequência histórica do Flamengo no Carioca

Com time alternativo, o Flamengo perdeu para o Boavista por 2 a 1 neste domingo (12), pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Com o revés, o time rubro-negro volta a perder em estreia no estadual após incríveis 19 anos.

A última vez que o Flamengo perdeu com este cenário foi em 2006. No dia 14 de janeiro daquele ano, o Nova Iguaçu levou a melhor contra o Rubro-Negro e venceu por 1 a 0.

Nesta sequência, foram 18 estreias sem derrotas, com 15 vitórias e três empates.

Confronto direto

Essa, aliás, foi apenas a segunda vitória do Boavista no confronto direto com o Flamengo. Anteriormente, a equipe de Saquarema venceu o time da Gávea em 2012, no estádio Moacyrzão. Na época, o Rubro-Negro era treinado por Joel Santana, e contava com nomes como Vágner Love e Renato Abreu no elenco.

Como foi o jogo entre Flamengo e Boavista neste domingo

O primeiro tempo foi de pouca criatividade para ambas as equipes. Em jogo pegado, o Rubro-Negro encontrou dificuldades para chegar ao ataque e furar o bloqueio adversário. Aliás, a primeira grande chance foi apenas aos 31 minutos, com Guilherme Gomes. No entanto, quatro minutos depois o Boavista estreou o marcador com Zé Vitor. O atacante levou a melhor no duelo aéreo com o zagueiro e capitão Pablo, que falhou na marcação, e testou a bola para o fundo da rede.

A equipe de Saquarema, aliás, quase ampliou o placar aos 41', mas Dyogo Alves defendeu a cabeçada de Marthã. O time do técnico Cléber dos Santos poderia ter ido para o intervalo com um cenário ainda mais complicado.

O Boavista voltou para o segundo tempo a todo vapor. Em bobeada do zagueiro Cleiton, Caetano cruzou para Zé Vitor. A bola desviou em Pablo e foi na trave do gol de Dyogo. Mas, no lance seguinte, o rubro-negro Carlinhos deixou tudo igual. O centroavante aproveitou rebote em chute de Lorran, e cabeceou na direção do gol, sem chance para o goleiro André Luiz.

A alegria do time da Gávea não durou muito tempo. Afinal, Raí deixou o Boavista na frente aos 21', de cabeça, após bonito chute de Resende que explodiu no travessão. Até a reta final da partida, o Flamengo buscou o empate, mas não teve êxito.

