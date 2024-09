Gerson é o capitão do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 15:25 • Rio de Janeiro (RJ)

O meio-campista Gerson prestou homenagens e agradecimentos a Tite em suas redes sociais, logo após o Flamengo anunciar a demissão do técnico. O jogador, que foi escolhido como capitão da equipe durante o comando do treinador, foi o autor do gol da vitória na partida contra o Athletico-PR, no domingo (29), pela 28ª rodada do Brasileirão.

"Passando para agradecer a lealdade, respeito e parceria ao longo desses 12 meses. Obrigado, professor e toda comissão técnica. Vocês me fizeram assumir a segunda maior responsabilidade da minha vida - depois de virar pai - ao me escolherem como capitão do time que eu amo. Serei eternamente grato. Desejo a vocês uma linda sequência de trabalho. Obrigado", escreveu Gerson em publicação no Instagram.

A mensagem acompanha uma sequência de três fotos em que Gerson aparece ao lado do treinador e também de Matheus Bachi, seu filho e assistente.

O Rubro-Negro anunciou a demissão de Tite depois de menos de um ano de trabalho à frente do clube rubro-negro. Ele é o décimo treinador a deixar o cargo desde o início da gestão do presidente Rodolfo Landim.

Gerson comemora seu gol durante partida entre Flamengo e Athletico-PR, no Maracanã pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último jogo de Tite (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Ao todo, o treinador comandou o Flamengo em 68 partidas, com 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, tendo chegado ao cargo em outubro de 2023. À frente do Rubro-Negro, o gaúcho conquistou apenas o Campeonato Carioca de 2024.

Agora, já sem Tite, a equipe carioca se prepara para a reta final da temporada sob o comando de Filipe Luís, que estava à frente do sub-20 rubro-negro, e já conquistou o Mundial de Clubes da categoria. Sua estreia acontecerá diante do Corinthians, na ida das semifinais da Copa do Brasil, já na quarta-feira, 2 de outubro.