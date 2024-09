Relembre a última vez que o Flamengo não trocou de técnico durante a temporada

Tite, técnico do Flamengo, durante partida contra o Athletico-PR no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 15:05 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (30), o Flamengo anunciou a demissão de Tite depois de menos de um ano de trabalho à frente do clube rubro-negro. O treinador deixou o cargo depois de vitória sobre o Athletico-PR no Maracanã e se tornou o décimo comandante desde o início da gestão do presidente Rodolfo Landim.

A última vez que o clube da Gávea não trocou de técnico durante a temporada foi em 2011, com Vanderlei Luxemburgo. O treinador chegou no final de 2010 e saiu no início de 2012. Desde então, o Flamengo teve pelo menos dois técnicos por ano. Naquele ano, Luxa comandou a equipe em 69 jogos, sendo 33 vitórias, 26 empates e 10 derrotas, alcançando uma marca de 16 jogos de invencibilidade, que só seria quebrada com Jorge Jesus em 2019.

A rotativa dos técnicos do Flamengo é uma das maiores entre os clubes brasileiros no século XXI. Desde 2011, foram 24 técnicos em 13 anos. O único indiscutível da grande lista foi Jorge Jesus, que ficou por mais de um ano, mas saiu por escolha própria.

Desde o técnico português, foram dez técnicos que não chegaram a completar um ano no comando do Rubro-Negro. Relembre a lista:

Domènec Torrent (três meses) Rogério Ceni (oito meses) Renato Gaúcho (cinco meses) Paulo Sousa (cinco meses) Dorival Júnior (cinco meses) Vitor Pereira (três meses) Jorge Sampaoli (cinco meses) Tite (onze meses)

Ao todo, o treinador comandou o Flamengo em 68 partidas, com 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, tendo chegado ao cargo em outubro de 2023. À frente do Rubro-Negro, o gaúcho conquistou apenas o Campeonato Carioca de 2024.

