Perícias contratadas por Grêmio e Lance! analisam suposto caso de injúria racial

Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 15:27 • Rio de Janeiro

O vídeo que mostraria um suposto crime de injúria racial do qual o atacante Carlinhos, do Flamengo, teria sido vítima após ser expulso do jogo contra o Grêmio, pela 27ª rodada do Brasileirão, foi objeto de quatro perícias ao longo da última semana. Duas delas foram encomendas pelo clube gaúcho, e outras duas pelo Lance!, que publicou inicialmente o vídeo. O episódio também foi destacado pelo Flamengo, em nota publicada após a partida.

A pedido do Lance!, Araney Rabelo, perito criminal da Polícia Civil do Maranhão e especialista em análise de voz, analisou as imagens e o áudio do vídeo de 27 segundos. Segundo Rabelo, “no áudio analisado nota-se que os ruídos de fundo no estádio, atrapalham a inteligibilidade das palavras emitidas, além da distância dos falantes aos microfones. Ora se escutando a palavra MACAQUINHO quando ouvimos o áudio distante dos ouvidos, e TÁ BRABINHO quando estamos escutando bem perto ou com fones e mesmo assim ficamos em dúvida para fazer o processamento auditivo”.

Já a empresa Forense Pro concluiu que não foi possível discriminar o conteúdo de um pequeno trecho atribuído a uma voz masculina. Em relação à outra voz, a perícia, contratada pelo Lance!, conclui que “restou comprovado que o arranjo dos fonemas na ordem que compõem a palavra 'macaquinho' não estão (sic) presentes no espectro sonoro analisado”. E conclui que, “após a aplicação de ferramentas de análise acústica espectral, foi possível identificar a frase: 'Tu tá bravinho?’”.

Outro laudo, apresentado pelo Grupo Peritos, contratado pelo Grêmio, concluiu que não se ouve a expressão pejorativa “macaquinho” no vídeo, mas sim “tá bravinho”, sem qualquer conotação preconceituosa.

O relatório da segunda empresa contratada pelo clube gaúcho, a Becker & Sawitzki Perícias, ressalta que a análise apresentou “desafios decorrentes da baixa qualidade sonora e da presença de ruídos e distorções”, mas também concluiu “que há uma maior probabilidade de que a palavra proferida pelos interlocutores tenha sido 'bravinho’”.

Após a partida do dia 22 de setembro, o Flamengo publicou uma nota de repúdio, alegando que o jogador Carlinhos escutou sons de macaco ao deixar o campo após ser expulso.

