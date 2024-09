Jorge Jesus durante jogo pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 15:27 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 30/09/2024 - 16:28

Jorge Jesus conquistou quase tudo o que poderia com o Flamengo entre 2019 e 2020. Desde então, o retorno do português passou a ser citado todas as vezes que o clube demitiu um treinador — e foram oito ocasiões. Mas será que o técnico voltará ao clube com a saída de Tite? A depender da vontade da atual cúpula rubro-negra, a resposta é não.

O presidente Rodolfo Landim, que deixará o cargo ao final desta temporada, deu diversas declarações nos últimos anos em que deixa transparecer desgosto com Jorge Jesus. O problema não está no estilo de jogo do treinador, mas sim pela maneira como Jesus tratou o Flamengo nas vezes em que foi procurado.

A própria saída do treinador, em julho de 2020, incomodou a cúpula rubro-negra. Em entrevista ao "Charla Podcast", Rodolfo Landim lembrou que Jorge Jesus decidiu ir para o Benfica em meio à pandemia e durante a temporada.

— Fiquei chateado, porque a gente perdeu um técnico que estava dando certo e perdeu tempo. Ficamos com uma janela curtíssima para buscar um técnico na Europa, momento complicado no mundo, Covid… Isso é fato. Agora, dizer que eu fiquei com raivinha e não iria contratá-lo, é mentira. Pelo contrário —, declarou Landim, durante a entrevista ao Charla Podcast.

No dia 21 de dezembro de 2021, Marcos Braz e Bruno Spindel estiveram em Portugal, onde chegaram a organizar um jantar com Jorge Jesus. Na época, o treinador estava no Benfica, mas vivia fase turbulenta nos Encarnados.

No dia seguinte ao encontro, João de Deus, auxiliar do técnico, reafirmou o compromisso com o clube português até junho de 2022. Diante da situação, o Flamengo acertou a chegada de Paulo Sousa no dia 25 de dezembro.

— Quando fui contratar o Paulo Sousa, o Jorge continuou tendo contato com comissão técnica do Flamengo, jogadores, sempre mandando mensagem… Falei para o Bruno (Spindel) e Marcos (Braz), quando foram viajar para Europa: "primeiro, conversem com Jorge Jesus". Eles falaram, esse negócio vazou, e o João de Deus (auxiliar) disse que a notícia era infundada e que eles não iriam sair antes do fim do contrato (com o Benfica). Depois disso, seguimos a vida.

Três dias após o anúncio de Paulo Sousa, Jorge Jesus foi demitido do Benfica, que perdeu por 3 a 0 para o Porto nas oitavas de final da Taça de Portugal. O treinador ficou sem clube até julho, quando assumiu o Fenerbahçe, da Turquia.

Presidente do Flamengo, Landim tem rusgas com Jorge Jesus (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Ciclo de Jorge Jesus Al-Hilal

Em junho de 2023, Jorge Jesus assumiu o Al-Hilal em uma nova fase do futebol na Arábia Saudita e com um poder de investimento enorme. Em sua primeira temporada, o comandante conquistou o Campeonato Saudita, Copa do Rei Saudita e Supercopa Saudita.

Apesar da eliminação na semifinal da Champions League da Ásia, o clube optou pela renovação com o técnico até junho de 2025. O treinador tem muito respaldo interno e é tratado como a chave para a equipe chegar com força no Super Mundial de Clubes no próximo ano.

Por conta disso, o retorno de Jorge Jesus ao Flamengo em 2025 é muito improvável. Além disso, o treinador abriu o jogo recentemente sobre o sonho de comandar a Seleção Brasileira, embora Dorival Júnior tenha vínculo com a CBF até o fim da Copa do Mundo de 2026.

Aproveitamento dos técnicos do Flamengo na gestão Landim

1️⃣ Jorge Jesus - 79,5% de aproveitamento

2️⃣ Renato Gaúcho - 72% de aproveitamento

3️⃣ Abel Braga - 68,9% de aproveitamento

4️⃣ Paulo Sousa - 66,6% de aproveitamento

5️⃣ Tite - 64,7% de aproveitamento

6️⃣ Domènec Torrent - 64,1% de aproveitamento

7️⃣ Dorival Júnior - 64% de aproveitamento

8️⃣ Rogério Ceni - 63,3% de aproveitamento

9️⃣ Sampaoli - 60,6% de aproveitamento

1️⃣0️⃣ Vitor Pereira - 50,43% de aproveitamento