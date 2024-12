As eleições do Flamengo estão se aproximando e os candidatos para ocuparem a presidência seguem em campanha. Um dos nomes, Rodrigo Dunshee, foi protagonista de um momento peculiar antes do jogo deste domingo (1º).

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís elogia titular do Flamengo: ‘Nível Barcelona’

Na ocasião, Dunshee apareceu ao lado dos gandulas da partida entre Flamengo e Internacional. Todos os profissionais estavam vestindo uma camisa de campanha do candidato à presidência do Flamengo e fizeram o número três com a mão, em alusão à chapa. Confira a imagem abaixo.

Rodrigo Dunshee, candidato à presidência do Flamengo, ao lado de gandulas (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Quem são os candidatos?

Após seis anos na presidência do clube, Landim tem três candidatos dispostos a assumir o seu lugar. Dois deles trabalham no Rubro-Negro, enquanto o outro já fez parte em algum momento do clube.

continua após a publicidade

Rodrigo Dunshee de Abranches - Candidato da situação e atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo;

- Candidato da situação e atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo; Luiz Eduardo Baptista, o Bap - Presidente do Conselho de Administração;

- Presidente do Conselho de Administração; Maurício Gomes de Mattos - Ex-vice-presidente de Consulados e Embaixadas.

Data e horário

A eleição acontecerá no dia nove de dezembro (segunda-feira) das 8h (de Brasília) às 21h (de Brasília).

Segundo o estatuto do Flamengo, as eleições presidenciais devem ocorrer em uma data dentro dos 10 primeiros dias de dezembro. A decisão pelo pleito ser em um dia de semana se deu por conta do apertado calendário esportivo com a possibilidade da final da Libertadores no dia 30 de novembro, mas também com a 38ª rodada do Brasileirão nos dias sete e oito de dezembro.

Inscrição de chapas e novidades

A votação acontecerá por meio de uma urna eletrônica do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), assim como são feitas as eleições municipais, estaduais e federais para cargos executivos e legislativos no país.

continua após a publicidade

Quem pode votar?

O Flamengo informou que três categorias de pessoas podem participar da votação que definirá o sucessor de Rodolfo Landim. Sócios-torcedores não terão participação no pleito do Rubro-Negro.