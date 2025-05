Torcedor do Flamengo percorre mais de 600 km para acompanhar o time em São Paulo

O comerciante Dionei Carlos Aguiar, natural de Santa Catarina, viajou com a filha para acompanhar a partida entre Palmeiras e Flamengo, pela 10ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Ele foi um dos primeiros flamenguistas a chegarem no Bar do Vavá, localizado na rua Padre Antônio Tomás, por volta de 11h. A chegada antecipada foi uma das medidas adotadas para evitar episódios de violência.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

— A gente tem um pouco de receio (de vir ao jogo), até porque somos de Santa Catarina e não conhecemos direito a cidade, não sabemos onde podemos andar ou não. Acabamos vindo com a camisa do Flamengo e isso gerou receio — explicou o catarinense.

continua após a publicidade

Filipe Luis, técnico do Flamengo, durante partida contra o Botafogo-PB no Maracanã pela Copa Do Brasil 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Evitar aglomerações de torcedores e garantir a entrada nas dependências do Allianz foram prioridades para pai e filha. Dionei mostra entusiasmo com a fase do Rubro-Negro e confiança no trabalho do treinador Filipe Luís.

— O trabalho é maravilhoso, depois do Jorge Jesus é quem tem dado ponto para o Flamengo. a gente tem expectativa de vitória e eu acho que a final será o segundo jogo (no 2º turno), porque são as duas melhores equipes do campeonato. É um espetáculo à parte para o torcedor — diz ele.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras e Flamengo fazem jogo mais caro do futebol brasileiro; compare

Flamengo tem retorno de titulares contra o Palmeiras

O Flamengo enfrenta o Palmeiras neste domingo (25), no Allianz Parque, pela décima rodada do Brasileirão, e terá retornos importantes na escalação. Titulares poupados nos últimos jogos voltam ao time, e a tendência é que Filipe Luís mande força máxima a campo.

O principal destaque é a volta de Arrascaeta à equipe. O uruguaio ficou fora do clássico com o Botafogo na última rodada e entrou apenas no segundo tempo do duelo com o Botafogo-PB, poupado por desgaste físico.

Arrascaeta, do Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

➡️Flamengo tem retorno de titulares contra o Palmeiras; veja provável escalação

Além do camisa 10, o Flamengo conta com os retornos de Léo Ortiz e Léo Pereira e Alex Sandro, preservados na vitória por 4 a 2 sobre o Belo na última quarta-feira (21).

Provável escalação do Flamengo contra o Palmeiras

Com os desfalques, a tendência é que Filipe Luís defina a escalação do Flamengo diante do Palmeiras com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Evertton Araújo, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha (Michael) e Bruno Henrique (Pedro).