Carrasco do Flamengo, Veiga pode ser arma para Palmeiras disparar na liderança

O meio-campista Raphael Veiga deve voltar a ser relacionado pela comissão técnica do Palmeiras após ficar fora da última partida do time em razão de uma lombalgia. O camisa 23 já treina normalmente e quer estar em campo contra o Flamengo, na tarde deste domingo (25), às 16h, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, para tentar fazer a diferença novamente contra uma de suas maiores vítimas em campo.

Em 20 partidas diante do Rubro-Negro, o meio-campista já marcou sete gols, sendo seis deles pelo Palmeiras e um com a camisa do Athletico-PR. Desses tentos, alguns foram cruciais e ajudaram o Verdão a conquistar títulos importantes, como por exemplo, o da Libertadores de 2021, quando abriu o marcador e depois viu Deyverson ampliar para time alviverde, que venceu por 2 a 1, e levantou a taça continental no Uruguai.

Na decisão da Supercopa do Brasil de 2021, Veiga marcou logo dois. O palmeirense abriu o placar com apenas dois minutos de jogo, mas viu o Flamengo virar com Pedro e Gabigol. Foi então que o camisa 23 apareceu novamente para deixar tudo igual em cobrança de pênalti, contudo, o Palmeiras acabou perdendo o título na disputa por pênaltis.

Na última decisão de Supercopa do Brasil entre as equipes, em 2023, Veiga, novamente foi o carrasco do Flamengo, e dessa vez o Palmeiras ficou com a taça. Na ocasião, o meia foi às redes duas vezes na vitória dos paulistas sobre os cariocas por 4 a 3, em jogo frenético e muito bem disputado entre as equipes.

Atualmente, Veiga não é titular da equipe de Abel Ferreira, já que ficou fora de embate para tratar uma luxação no ombro e vem retornando aos poucos, até em razão do Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado a partir de junho. Com isso, o clube tem feito um trabalho cauteloso para não sobrecarregar os atletas antes da disputa do torneio. No entanto, o camisa 23 deve entrar na partida, mesmo que por menos tempo.

O Palmeiras é o atual líder do Brasileirão, com 22 pontos, quatro a mais que o Flamengo, que é o vice-líder. Portanto, uma vitória nesta rodada vai deixar o Verdão com ainda mais gordura na parte de cima da tabela de classificação em busca do troféu no final do ano.

Veiga é o jogador que mais marcou neste duelo

Levando em consideração apenas jogadores que estão atualmente nas duas equipes, Veiga, com sete gols, foi o jogador que mais marcou neste confronto entre Palmeiras x Flamengo.