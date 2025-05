Palmeiras e Flamengo fazem jogo mais caro do futebol brasileiro; compare

Palmeiras e Flamengo entram campo neste domingo (25) ocupando as duas primeiras posições no Brasileirão. O embate entre alviverdes e rubro-negros se acentuou ao longo dos últimos anos, baseado no protagonismo que as equipes assumiram no futebol nacional. Com estruturas acima da média em comparação com outros rivais, os times fazem, hoje, o jogo mais caro do Brasil e ostentam cifras bilionárias em seus elencos.

O protagonismo da dupla se estende por todo o continente, onde os dois também lideram entre as equipes de maior valor de mercado. Um levantamento do Lance! Biz feito em abril mostra que Palmeiras e Flamengo são os dois clubes mais valiosos na América do Sul, com números bem à frente das outras equipes da competição.

Em números gerais, o Palmeiras tem uma ligeira vantagem quando se olha para o valor de mercado. O time paulista é avaliado em pouco mais de R$ 1,4 bilhão atualmente, enquanto o Flamengo tem valor aproximado de R$ 1,25 bilhão. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências. Nenhum outro confronto do futebol nacional se aproxima dos números levantados pelas duas equipes.

Entretanto, apesar do destaque financeiro da dupla, os perfis dos clubes são diferentes. Enquanto o Palmeiras tem seus atletas mais valiosos do elenco com idade mais baixa, abaixo dos 25 anos, o Flamengo tem seus líderes de valor de mercado com mais experiência na carreira.

Palmeiras e Flamengo duelam neste domingo, pelo Brasileirão. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

No alviverde, por exemplo, Estêvão, Vitor Roque, Paulinho, Raphael Veiga e Facundo Torres abrem a lista como os cinco mais valiosos do elenco. Veiga, de 29 anos, é o único acima dos 25. No time carioca, apenas Wesley, de 21 anos, tem idade abaixo do corte. Gerson, Pedro, De la Cruz e Arrascaeta completam a lista, todos eles com idade superior aos 25 anos.

As joias do elenco do Palmeiras têm peso importante na análise de valor de mercado dos atletas. Estêvão é um desses nomes que têm cifras bem superiores. O jogador de 18 anos é avaliado em 55 milhões de euros pelo Transfermarkt, pouco mais de R$ 350 milhões na cotação atual.

O atacante, aliás, é o mais valioso entre todos dos dois elencos. Atrás dele estão dois nomes de peso do Flamengo: Gerson e Pedro. O camisa 8 é avaliado em 25 milhões de euros (R$ 160 milhões), enquanto o centroavante camisa 9 é apontado em 23 milhões de euros (R$ 147 milhões).

Decisões recentes entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo protagonizaram decisões marcantes nesta década. Foram três finais nacionais e internacionais envolvendo os dois gigantes do futebol brasileiro.

Em 2021, o Rubro-Negro levou a melhor na Supercopa do Brasil. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, venceu nos pênaltis e ficou com o título. Dois anos depois, em 2023, o Verdão deu o troco: venceu o rival por 4 a 3 e conquistou a taça da mesma competição em um dos jogos mais eletrizantes da temporada.

A principal decisão, no entanto, aconteceu em 2021, na final da Libertadores, em Montevidéu. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, Deyverson aproveitou um erro de Andreas Pereira na prorrogação, arrancou com liberdade e tocou na saída de Diego Alves para garantir o tricampeonato continental ao Palmeiras.