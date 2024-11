Flamengo dedica título da Copa do Brasil para Adílio

Flamengo faz elogio ao ídolo Adílio (Foto: Paula Reis/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Logo após a conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil, o Flamengo fez um postagem especial nas redes sociais. O perfil oficial do clube homenageou o ídolo Adílio, que morreu em agosto deste ano. O ex-jogador vinha lutando contra um câncer no pâncreas.

➡️ Quanto o Flamengo vai receber pelo título da Copa do Brasil?

Com a foto de Adílio entrando em campo na final da Copa do Brasil de 2022, no Maracanã, a postagem exalta o carinho do Brown com Filipe Luís e cita a presença de seu amigo Nunes na Arena MRV neste domingo (10).

História de Adílio no Flamengo

Um dos maiores jogadores da história do Flamengo, Adílio vestiu o Manto Sagrado 617 vezes, atrás apenas de Júnior (876) e Zico (732). O ex-meia jogou pelo Rubro-Negro entre 1975 e 1987 antes de se transferir para o Coritiba na reta final de sua carreira.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Adílio beijando o seu busto na Gávea, sede social do Flamengo (Foto: Divulgação/Twitter Flamengo)

Conhecido por conta de sua habilidade e técnica apurada, o eterno camisa oito participou das históricas conquistas da Libertadores e Mundial de Clubes em 1981. No duelo contra o Liverpool, o atleta marcou um dos gols do título mais importante da história do clube.

Além disso, Adílio venceu os Campeonatos Brasileiros de 1980, 1982, 1983. O atleta também participou do elenco do histórico Tricampeonato Carioca em 1978, que ficou marcado pelo lendário gol de Rondinelli, 1979 (especial) e 1979.