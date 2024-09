Tite, à beira do campo do duelo entre Grêmio e Flamengo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 28/09/2024 - 14:24 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo vive momento conturbado dentro das quatro linhas, e a equipe de Tite tenta evitar a pior sequência de resultados dos últimos oito anos diante do Athletico-PR. Caso não consiga os três pontos no duelo deste domingo (29), válido pela 28ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro chegará a cinco jogos sem vencer na temporada, algo que não acontece desde 2016.

O Fla vem de empate em 0 a 0 com o Peñarol em Montevideú, que rendeu ao clube carioca a eliminação nas quartas de final da Libertadores. Antes disso, foi derrotado pelo Grêmio em Porto Alegre e pelos prórpios uruguaios no Maracanã. Ademais, o Mais Querido empatou em 1 a 1 com o Vasco, em jogo que iniciou a sequência negativa.

A última vez que o Flamengo ficou mais de quatro jogos sem vitória foi entre março e abril de 2016. Na época, a equipe comandada por Muricy Ramalho permaneceu sem vencer por seis partidas, com derrotas para Confiança-SE, Athletico-PR e Volta Redonda, além de empates com Fluminense, Vasco e Botafogo.

Desde então, o Rubro-Negro teve outros períodos em que não venceu por quatro jogos consecutivos. O último foi há cerca de um ano, em setembro de 2023, quando o time perdeu para São Paulo e Furacão, além de empatar com o Goiás e o Tricolor Paulista. Os confrontos com o Soberano foram pela final da Copa do Brasil, e a sequência ruim terminou com o vice-campeonato e a demissão do técnico Jorge Sampaoli.

Agora, Tite tenta evitar o que seria o quinto jogo sem vitória e o pior recorte em oito anos para o Flamengo. Mais uma vez, o Athletico-PR aparece como adversário em meio a um momento ruim. A bola rola para o duelo de rubro-negros às 20h (de Brasília) neste domingo (29), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão.

