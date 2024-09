Copa do Brasil ou Brasileirão? Torcedores escolhem qual deve ser o foco do Flamengo

Gerson, jogador do Flamengo, lamenta durante partida contra o Peñarol no Maracanã pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 19:59 • Rio de Janeiro

Na última quinta-feira (26), o Flamengo empatou em 0 a 0 com o Peñarol e foi eliminado da Libertadores nas quartas de final. Agora, o Rubro-Negro enfrenta o Athletico-PR no Maracanã e precisa voltar a vencer no Brasileirão para permanecer do G4 e dar uma resposta para a sua torcida.

▶️ Flamengo de Tite pode alcançar pior sequência do clube em oito anos

Fora da Libertadores, o Flamengo ainda está vivo em duas competições: o Brasileirão e a Copa do Brasil. Sem vencer a três jogos no Brasileiro, a equipe de Tite disputa com o São Paulo uma vaga no G4, e se perder, pode ficar de fora da zona de classificação para a Libertadores 2025. Na Copa do Brasil, o Rubro-Negro joga as semifinais contra o Corinthians na próxima semana em busca de uma vaga na decisão.

Antes da partida contra o Athletico-PR, o Lance! perguntou para os torcedores qual deveria ser o foco no time para o restante da temporada. A resposta unânime: Copa do Brasil. Os rubro-negros se mostram mais confiantes com o título da competição de mata-mata, e admitiram as poucas chances do time em bater de frente com o líder Botafogo.

Ainda abalado após a eliminação na Libertadores, o técnico Tite montou o Flamengo com mudanças para encarar o Athletico-PR. Nas mais marcantes alterações, estão as entradas de Matheus Gonçalves e Gabigol. Portanto, a escalação do Rubro-Negro é: Rossi, Wesley, David Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Alcaraz, Gerson e Matheus Gonçalves; Plata e Gabigol.