Torcedores elogiam meia do Flamengo: ‘Jogando mais que Arrascaeta’

Torcida do Flamengo protesta contra a diretoria do Maracanã. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 20:56 • Rio de Janeiro

Na noite deste domingo (29), o Flamengo recebeu o Athletico-PR no Maracanã em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão. Apesar de entrar pressionado, o técnico Tite optou por um time misto e com novidade no setor ofensivo. Matheus Gonçalves foi a surpresa positiva aos olhos da torcida.

Matheus Goncalves e Gabi, jogadores do Flamengo, durante partida contra o Independiente del Valle no Maracanã pela Recopa Sul-Americana 2023. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O jovem da base já passou por altos e baixos no elenco rubro-negro, mas com quatro atacantes o departamento médico, o jogador tem se tornado uma opção para o treinador, e chegou a marcar contra o Grêmio na última rodada. Com o camisa 20 e Gabigol comandando o ataque, o jovem recebeu os elogios da torcida. Veja os comentários:

esse time não merece o Matheus Gonçalves — mavi (@mariavittoriax.bsky.social) 2024-09-29T23:41:29.955Z