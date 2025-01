O Flamengo encara o Madureira nesta quinta-feira (16), pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O time alternativo rubro-negro, treinado por Cléber dos Santos, entra em campo em busca da primeira vitória no torneio, já que estreou com derrota para o Boavista. O Tricolor Suburbano, no entanto, não facilitará a equipe da Gávea.

- Um jogo com o Flamengo sempre é difícil. Sabemos que quem está no Flamengo tem muita qualidade por ser jogador de nível altíssimo. Com certeza, vamos encontrar um adversário forte, que vem de um resultado menos positivo. Sabemos bem o que é o Flamengo, da força e da qualidade que tem, seja dos profissionais, elenco ou comissão técnica. Esperamos estar à altura do jogo, concentrado e com vontade de vencer - disse o técnico português Daniel Neri, do Madureira, em entrevista ao jornalista Fellipe Perdigão, do "Jogada10".

Daniel Neri, técnico do Madureira, analisa partida contra o Flamengo (Foto: Divulgação/Madureira)

- A expectativa é atingir os objetivos do clube, que luta para conquistar uma vaga na Série D ou Copa do Brasil. Esses são os principais objetivos. O Campeonato Carioca é difícil, imprevisível, ano passado vimos como foi. Cada jogo é um jogo, vamos preparar para realizar um bom jogo - completou, sobre a temporada do time carioca.

A partida entre Flamengo e Madureira será no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB). A bola rola às 18h30 (de Brasília). O adversário do Rubro-Negro venceu o Volta Redonda por 2 a 0 na primeira rodada do estadual.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MADUREIRA: Mota; Celsinho, Marcão, Arthur, Evandro; Matheus Lira, Wagninho, Marcelo, Renato Henrique; Minho e Jefferson Victor.

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales (Lucyan), Pablo, Cleiton, Zé Welington; Fabiano, Rayan Lucas, Lorran; Thiaguinho, Guilherme (Shola), Carlinhos.

