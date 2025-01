Flamengo perde para o Boavista na estreia no Campeonato Carioca

O Flamengo perdeu para o Boavista por 2 a 1 neste domingo (12), pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Na Arena Batistão, em Aracaju (SE), Zé Vitor e Raí marcaram os gols do time de Saquarema. Carlinhos balançou a rede pelo Rubro-Negro, que entrou em campo com equipe alternativa.

O elenco principal está nos Estados Unidos para período de pré-temporada. Assim, o Flamengo só jogará com força máxima no estadual no dia 25 de janeiro, quando enfrenta o Volta Redonda.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de pouca criatividade para ambas as equipes. Em jogo pegado, o Rubro-Negro encontrou dificuldades para chegar ao ataque e furar o bloqueio adversário. Aliás, a primeira grande chance foi apenas aos 31 minutos, com Guilherme Gomes. No entanto, quatro minutos depois o Boavista estreou o marcador com Zé Vitor. O atacante levou a melhor no duelo aéreo com o zagueiro e capitão Pablo, que falhou na marcação, e testou a bola para o fundo da rede.

A equipe de Saquarema, aliás, quase ampliou o placar aos 41', mas Dyogo Alves defendeu a cabeçada de Marthã. O time do técnico Cléber dos Santos poderia ter ido para o intervalo com um cenário ainda mais complicado.

Comemoração de Zé Vitor (Foto: Divulgação/Boavista)

O Boavista voltou para o segundo tempo a todo vapor. Em bobeada do zagueiro Cleiton, Caetano cruzou para Zé Vitor. A bola desviou em Pablo e foi na trave do gol de Dyogo. Mas, no lance seguinte, o rubro-negro Carlinhos deixou tudo igual. O centroavante aproveitou rebote em chute de Lorran, e cabeceou na direção do gol, sem chance para o goleiro André Luiz.

Carlinhos comemorando gol contra o Boavista (Foto: Reprodução)

A alegria do time da Gávea não durou muito tempo. Afinal, Raí deixou o Boavista na frente aos 21', de cabeça, após bonito chute de Resende que explodiu no travessão. Até a reta final da partida, o Flamengo buscou o empate, mas não teve êxito.

O que vem pela frente para Flamengo e Boavista

O Rubro-Negro enfrenta o Madureira na quinta-feira. Já o Verdão de Saquarema encara o Maricá, que venceu o Botafogo na primeira rodada, na quarta.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 1x2 Boavista - Campeonato Carioca

1ª rodada - Taça Guanabara

📆 Data e horário: domingo, 12 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Batistão, em Aracaju (SE)

🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos

🚩 Assistentes: Juan Motta Cidri e Júlio César Souza Gaudêncio

🖥️ VAR: Thiago Junio Martins Ferreira

⚽ Gols: Zé Vitor, 35'/1°T (0-1); Carlinhos, 10'/2°T (1-1); Raí, 21'/2°T (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Fabiano, Thiaguinho, Pablo e Carlinhos (FLA); Gabriel Caran (BOA)

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

Flamengo (Técnico: Cléber do Santos)

Dyogo Alves; Daniel Sales (Guilherme Santos), Cleiton, Pablo e Zé Welinton; Rayan Lucas (Caio Garcia), Fabiano (João Alves) e Guilherme (Shola); Thiaguinho (Felipe Teresa), Carlinhos e Lorran.

Boavista (Técnico: Caio Zanardi)

André; Vitor Ricardo, Gabriel Caran, Xandão e Mascarenhas (Alyson); Marthã (Sheldon), Caetano (Resende) e Zé Mateus; Matheus Alessandro (Abner Vinícius), Raí e Zé Vitor (Gabriel Conceição).

