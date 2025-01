Madureira x Flamengo: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Flamengo enfrenta o Madureira nesta quinta-feira (16), pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O jogo ocorrerá no Estádio Amigão, em Campina Grande, Paraíba, às 18h30 (de Brasília), e será transmitido pelo Sportv (canal fechado), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming). ➡️ Clique para assistir no Premiere

O Flamengo foi derrotado pelo Maricá por 2 a 1 na primeira rodada, enquanto o Madureira venceu o Volta Redonda por 2 a 0. Historicamente, o Rubro-Negro tem vantagem nos confrontos contra o Madureira, com 99 vitórias em 130 jogos.

O elenco principal do Flamengo e o técnico Filipe Luís continuam em pré-temporada nos Estados Unidos. Portanto, Cléber dos Santos, comandante provisório, busca realizar mudanças pontuais na equipe, mas não deve fugir da base que começou jogando na estreia da temporada.

Madureira e Flamengo se enfrentam nesta quinta (16) (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Confira as informações do jogo entre Madureira e Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

MADUREIRA X FLAMENGO

SEGUNDA RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Amigão, em Campina Grande, Paraíba

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MADUREIRA: Mota; Celsinho, Marcão, Arthur, Evandro; Matheus Lira, Wagninho, Marcelo, Renato Henrique; Minho e Jefferson Victor.

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales (Lucyan), Pablo, Cleiton, Zé Welington; Fabiano, Rayan Lucas, Lorran; Thiaguinho, Guilherme (Shola), Carlinhos.