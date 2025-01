Flamengo prepara Arrascaeta para decisão da Supercopa contra o Botafogo

O meia Arrascaeta, um dos grandes nomes do Flamengo, está com o elenco rubro-negro na pré-temporada nos Estados Unidos. Por conta da artroscopia no joelho direito na reta final da temporada de 2024, o uruguaio realiza um cronograma especial de atividades. A ideia da comissão técnica de Filipe Luís é contar com o agora camisa 10 em sua plena forma física na decisão da Supercopa do Brasil, no dia 2 de fevereiro, contra o Botafogo.

Segundo o "Ge", Arrascaeta ainda não está no mesmo nível físico dos demais jogadores do elenco. O atleta segue um cronograma especial de atividades, com controle de carga e minutagem. Ele tem o acompanhamento de médicos, fisiologistas e preparadores físicos do clube.

Arrascaeta ao lado de De La Cruz em treino do Flamengo

Entenda como são os treinos de Arrascaeta na pré-temporada do Flamengo

Durante os Estados Unidos, o ídolo rubro-negro está saindo um pouco antes do fim. Em alguns momentos, ele finaliza as atividades com trabalhos ao lado do preparador físico.

A ideia do técnico Filipe Luís é utilizar o jogador de forma gradual nos jogos do estadual, com controle de minutagem. Vale destacar que o time principal do Flamengo estreará no Campeonato Carioca no dia 25, quando enfrenta o Volta Redonda. Enquanto isso, a equipe alternativa disputa os jogos do estadual.

