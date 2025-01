Flamengo aprova novo patrocínio para o uniforme; veja os valores

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, na noite de terça-feira (14), o contrato de patrocínio com a Shopee, do ramo de venda online. A parceria entre as partes renderá ao clube R$ 12 milhões, mais 5% variável pelo canal de vendas da empresa, que estampará a sua logo nas mangas do uniforme rubro-negro. O vínculo é de um ano.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo faz treino aberto para a torcida nos Estados Unidos; confira imagens

O Flamengo receberá o valor acordado em três parcelas de R$ 4 milhões: fevereiro, abril e julho.

O patrocínio será exposto nas mangas das camisas de jogo, treino e aquecimento dos jogadores do futebol profissional masculino e feminino. A parceria também abordará a equipe de basquete profissional masculina.

Flamengo acerta novo contrato de patrocínio (Foto: Anderson Romao/AGIF)

O espaço no uniforme do Flamengo, anteriormente, era ocupado pela empresa Kwai. O acordo entre as partes previa R$ 10 milhões por ano.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Reunião do Conselho Deliberativo

No Salão Nobre da Gávea, 258 conselheiros participaram da votação, presidida por Silvio Bastos Araújo, vice-presidente do Conselho Deliberativo. Outros 140 rubro-negros participaram da reunião de forma remota, mas sem a possibilidade de votar.

continua após a publicidade

O modelo híbrido, aliás, é uma novidade no clube carioca. Em nota oficial, o Flamengo afirmou que em até 120 dias implementará um modelo que permitirá que conselheiros possam votar pela internet.

Outros acordos em 2025

Anteriormente, o Rubro-Negro fechou três contratos de patrocínio neste início de ano. Confira:

ABC da Construção: short no futebol profissional masculino e feminino, masculino sub-20 e basquete masculino profissional por um ano. O Flamengo vai receber R$ 7,5 milhões, sendo R$ 5,5 milhões em dinheiro e R$ 2 milhões em permuta. inDrive: microfone nas entrevistas coletivas do time masculino e costas inferior da camisa do time feminino por um ano. O Rubro-Negro vai receber aproximadamente R$ 7 milhões Texaco: números dos uniformes profissional masculino e feminino profissional, além do sub-20 pelos próximos dois anos. Ao todo, o Flamengo irá receber R$ 9 milhões.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real