Técnico do Flamengo lamenta empate no Carioca e comenta demissão em massa na base

O Flamengo segue sem vencer em 2025. Após derrota para o Boavista na estreia no Campeonato Carioca, a equipe empatou por 1 a 1 com o Madureira na noite desta quinta-feira (16), em Campina Grande (PB). Após o jogo, o técnico Cléber dos Santos lamentou o resultado.

- Desde o início o nosso foco foi preparar esses atletas para jogos importantes do Flamengo. Jogos no Nordeste representando a equipe profissional. Todos os dias a gente têm conversas para que esses atletas saibam o que é representar o Flamengo. A gente fica chateado pelo resultado, assim como grande parte da torcida. Produzimos para vencer o jogo - disse o treinador.

Cléber dos Santos após o empate do Flamengo com o Madureira (Foto: Reprodução/FlaTV)

Treinador comenta demissão em massa na base do Flamengo

Treinador do time sub-20, Cléber dos Santos foi chamado para comandar o profissional no Carioca, enquanto a equipe principal está em pré-temporada nos Estados Unidos. O treinador optou por não comentar sobre a decisão do Flamengo em demitir cerca de 50 profissionais da base rubro-negra.

- Isso está diretamente ligado à diretoria. Eles que tomaram a decisão de realizar isso - respondeu.

Confira a nota do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que está promovendo uma reestruturação estratégica nas categorias de base, com o objetivo de fortalecer ainda mais o seu papel como formador de grandes talentos do futebol, uma marca do DNA Rubro-Negro.

Essas mudanças estruturais visam alinhar as categorias de base do clube à filosofia de trabalho adotada no futebol profissional, garantindo uma integração vertical das ideias e padronização do modelo de jogo. A reformulação ainda inclui a adoção de práticas mais modernas, replicadas nos principais clubes do mundo, com foco na otimização de processos, funções e elencos."

