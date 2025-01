Ex-Liverpool faz revelação sobre final contra o Flamengo: ‘Tivemos sorte’

Sadio Mané, atacante do Al-Nassr e lenda do Liverpool, da Inglaterra, deu uma declaração surpreendente sobre a decisão do Mundial de Clubes de 2019, disputada entre os Reds e o Flamengo, no Catar. O senegalês afirmou que o time britânico foi surpreendido pela postura do Rubro-Negro, e que, muitas vezes, não sabia o que fazer em campo.

Em entrevista ao ge, o atual companheiro de time de Cristiano Ronaldo, foi sincero e afirmou que o Liverpool "teve sorte" na partida:

— Para ser honesto, eu fiquei surpreso com a maneira como sofremos. Porque normalmente na Europa nós jogávamos fazendo pressão, ficávamos com a bola quase o tempo todo. Mas, contra o Flamengo, nós tivemos sorte. Porque o jogo foi muito forte, foi muito bom. Às vezes, eu estava falando com o Firmino no campo, com o Salah. Porque não sabíamos o que fazer, sofremos muito.

A decisão entre as equipes marcou um duelo entre dois auges técnicos e físicos na Europa e na América do Sul. Mané afirmou que o Flamengo forçou o time de Jürgen Klopp a procurar alternativas que ainda não tinham sido exigidas. Além disso, o senegalês afirmou que não seria injustiça caso o Flamengo terminasse a partida com o troféu em mãos.

— Normalmente, naquele ano - acho que foi uma das nossas melhores temporadas - era muito fácil para nós fazermos dois ou três gols. Mas nesse jogo não foi o caso. Em alguns momentos, eu fiquei até preocupado em perder o jogo. Porque o Flamengo era muito forte, principalmente defensivamente. Mas nós não desistimos. No fim, eu fiquei com a bola, dei a assistência para o Firmino, e ele marcou. Foi um jogo muito difícil. Se o Flamengo ganhasse, seria justo, porque eles também mereciam.

Sadio Mané foi autor da assistência para o gol de Roberto Firmino, o único da partida, que deu o título mundial para os ingleses. Em passagem marcada por títulos e a formação de um trio histórico o brasileiro e Mohamed Salah, o ponta encerrou o ciclo pelo Liverpool em 2022, com 120 gols marcados em 269 partidas.

Flamengo e Liverpool disputaram o Mundial de Clubes em 2019 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

