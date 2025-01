Futebol de base do Flamengo passa por processo de demissão em massa

O Flamengo passa por momento momento de reformulações em diversas pastas do clube. As mudanças vêm ocorrendo desde o início da gestão de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, que será presidente pelo próximo triênio. Nesta quinta-feira (16), diversos profissionais do futebol de base foram demitidos. O clube carioca publicou uma nota detalhando o tema.

continua após a publicidade

➡️ Alex Sandro detalha conversas com Danilo, jogador no radar do Flamengo

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que está promovendo uma reestruturação estratégica nas categorias de base, com o objetivo de fortalecer ainda mais o seu papel como formador de grandes talentos do futebol, uma marca do DNA Rubro-Negro - iniciou.

José Boto e BAP, dirigente do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

- Essas mudanças estruturais visam alinhar as categorias de base do clube à filosofia de trabalho adotada no futebol profissional, garantindo uma integração vertical das ideias e padronização do modelo de jogo. A reformulação ainda inclui a adoção de práticas mais modernas, replicadas nos principais clubes do mundo, com foco na otimização de processos, funções e elencos - completou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Entre os nomes que foram demitidos do departamento de futebol de base do Flamengo estão Gilberto Melo (coordenador do sub-20) e Raphael Bahia (técnico que dirigiu a equipe na Copinha). No total, cerca de 50 pessoas foram desligadas.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real