Alex Sandro detalha conversas com Danilo, jogador no radar do Flamengo

O Flamengo está atento no mercado de transferências em busca de reforços para a temporada. Um dos nomes que entrou no radar do clube carioca foi o de Danilo, brasileiro da Juventus. Nesta quinta-feira (16), Alex Sandro, lateral-esquerdo rubro-negro, revelou que conversa quase que diariamente com o jogador, que já foi seu colega de Seleção Brasileira e do próprio time italiano, e comentou sobre a situação dele.

- O Danilo é uma pessoa que eu converso quase todos os dias, não só em questão de futebol, mas em questão de tudo. Porque, enfim, mais do que um amigo, ele faz parte da minha família e tudo mais. Mas o que a gente mais conversa é a situação que ele está hoje na Juventus, enfim, ele tem que primeiramente resolver a questão dele com a Juventus, isso que é o mais importante. Que ele seja feliz, independente, seja no Flamengo ou que seja em outra parte - disse Alex Sandro, que está com o elenco do time da Gávea nos Estados Unidos.

Alex Sandro durante a coletiva de imprensa do Flamengo (Foto: Reprodução/FlaTV)

- Quem tem que convidar é o Flamengo, não eu. Se ele vier, obviamente que não só eu, mas todo o grupo vai recebê-lo de braços abertos, porque é um jogador que é importante, por onde passou sempre foi importante, então não seria diferente aqui no Flamengo - completou.

Entenda o cenário

Com a saída de Fabrício Bruno ao Cruzeiro, o Flamengo está em busca de um jogador para a defesa. Segundo o "Goal Brasil", uma das opções é Danilo, de 33 anos. A reportagem do Lance! apurou que as características do jogador agradam o técnico Filipe Luís, além, claro, do perfil de liderança. Além disso, a polivalência do atleta, que também pode atuar como lateral-direito, também é um diferencial para a comissão técnica.

Além do clube brasileiro, Santos e Napoli, da Itália, também estão interessados no jogador.

Alex Sandro pode jogar improvisado na zaga

Durante a coletiva, o lateral-esquerdo comentou que conversou com o técnico Filipe Luís sobre a possibilidade de jogar improvisado como zagueiro.

- Na Juventus, joguei várias vezes como zagueiro, até aqui no Flamengo joguei alguns jogos. Aprendi a me sentir à vontade. No começo foi difícil, mas hoje me sinto habituado. O Filipe gosta de jogadores que jogam em mais de uma posição, já conversou comigo, pode ser que me use na linha de três e futuramente na linha de quatro - explicou.

