Presidente do Flamengo apoia Leila Pereira em recentes declarações polêmicas, diz PVC

O jornalista do "Uol" Paulo Vinícius Coelho publicou informações inéditas sobre as recentes declarações polêmicas de Leila Pereira. Segundo PVC, o presidente do Flamengo, Bap, telefonou para a presidente do Palmeiras e declarou apoio ao seu posicionamento contra a realização da pré-temporada de clubes brasileiros no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Sem clubismo, Pedro Certezas e colegas cravam campeões estaduais de 2025

- O presidente do Flamengo, Luís Eduardo Baptista, o Bap, telefonou para a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para cumprimentá-la sobre a declaração a respeito das pré-temporadas nos Estados Unidos. Disse que o Rubro-Negro precisou cortar custos da viagem e diminuiu o impacto negativo, mas concorda que o certo seria fazer o período preparatório em território brasileiro e não na Flórida. O presidente do Flamengo, eleito em dezembro, não teria levado o clube que preside aos Estados Unidos e disse a Leila Pereira que concorda com ela - escreveu o comentarista.

O Flamengo faz pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, viagem planejada ainda pela gestão anterior, presidida por Rodolfo Landim.

Entenda a polêmica

Ao contrário de alguns clubes do futebol brasileiro, o Verdão faz a preparação do elenco para 2025 na própria Academia e não viajou ao exterior. A escolha de alguns times em disputar torneios de pré-temporada fora do Brasil foi criticada por Leila Pereira.

continua após a publicidade

Lance!

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas