Ídolo como jogador, Filipe Luís fez seu primeiro jogo pelo Flamengo na área técnica (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 10:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Na estreia de Filipe Luís, o Flamengo derrotou o Corinthians por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O ex-jogador foi o terceiro técnico a vencer o rival no primeiro jogo pelo clube.

➡️ Filipe Luís sela paz entre Flamengo e arquibancada e ganha força no fim de 2024

Em seu primeiro desafio na beira do gramado à frente de uma equipe profissional, o ex-lateral entregou tudo o que se esperava. Um técnico comprometido, que passava instruções o tempo inteiro, que chamava o capitão Gerson para conversar e que fez o time apresentar um bom futebol. Ao lado de Filipe Luís, Carlos Alberto Torres e Rogério Lourenço são os técnicos do Flamengo que começaram a carreira de treinador profissional em uma partida contra o Corinthians.

Em 1983, Carlos Alberto Torres, capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, iniciou sua carreira como treinador. O Flamengo foi o primeiro clube a ter a honra de contar com o Capita na função. No primeiro ano de clube, o técnico conquistou o Campeonato Brasileiro de 1983 pelo Rubro-Negro. O primeiro jogo da campanha vitoriosa foi uma goleada contra o Corinthians por 5 a 1. Os gols foram marcados por Zico (duas vezes), Adílio, Mozer e Élder.

O segundo técnico da história do Flamengo a estrear contra o Timão foi Rogério Lourenço, em 2010. Na ocasião, o treinador recebeu um convite da diretoria do clube para assumir o time atual campeão brasileiro, após a demissão de Andrade. No jogo contra o Corinthians, pela Libertadores de 2010, o Mais Querido venceu por 1 a 0 com gol de Adriano.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

No sábado (5), o Flamengo vira a chave e visita o Bahia. Será o primeiro jogo de Filipe Luís como técnico no Brasileirão. O confronto é briga direta por posição na classificação.