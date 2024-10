Filipe Luís sela paz entre Flamengo e arquibancada e ganha força no fim de 2024

Filipe Luís aplaude torcida do Flamengo após vitória sobre Corinthians, na Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a demissão de Tite, Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo e fez sua estreia em um duelo gigante de semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians. Apesar da pressão, o comandante foi ovacionado pelo público presente no Maracanã antes e depois da partida.

Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Assita aos confrontos da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video e aproveite o pós com muita música! Garanta 4 meses grátis no Amazon Music Unlimited e ouça playlists e músicas exclusivas! Quero jogo e música de graça!

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Em seu primeiro desafio na beira do gramado à frente de uma equipe profissional, o ex-jogador entregou tudo o que se esperava. Um treinador comprometido, que passava instruções o tempo inteiro, que chamava o capitão Gerson para conversar e que fez o time apresentar um bom futebol.

Na escalação do Flamengo, Filipe Luís teve seu nome entoado por tudo o que representa na história do clube. Mas o técnico foi ovacionado após a vitória por 1 a 0 por conta de seu trabalho no novo cargo e por ter feito o que os torcedores queriam ver: uma equipe ofensiva, que criou inúmeras chances, que pressionava alto, confiante e que não abria mão de arriscar.

Filipe Luís conversa com auxiliar Ivan Palanco em Flamengo x Corinthians (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Apesar de pregar a cautela com o início do trabalho, Marcos Braz elogiou o treinador e projetou um futuro de sucesso para Filipe Luís no Flamengo. Além disso, o dirigente celebrou a comunhão entre a torcida e o Rubro-Negro, que havia se perdido no fim da "Era Tite" por conta dos maus desempenhos e uma enorme pressão.

- Começou o trabalho com o pé direito, deu tudo certo, o Flamengo ganhou um jogo importante. A torcida veio junto. Isso ajuda. Tenho certeza que pelo que apresentou no Sub-17 e Sub-20, ele é um estudioso da profissão, ele vai ter muito êxito na carreira e no Flamengo também.

Pelo lado dos jogadores, Léo Ortiz fez questão de enaltecer o período que trabalhou com Tite, mas comentou sobre as novas ideias e metodologia de Filipe Luís. O zagueiro também detalhou um pouco dos bastidores após a vitória sobre o Corinthians e como tem sido o início de trabalho com o novo técnico.

- Agora é um novo trabalho. Pouco tempo de trabalho para absorver as ideias. Foram dois treinos, mas metade do grupo só treinou na terça-feira. Foi muito vídeo, imagem, o Filipe falando. Mas é um bom começo de trabalho, uma boa vitória. Ele disse que se sentiu orgulhoso por a gente conseguir colocar muitas coisas que ele tinha falado em campo. É trabalhar para o jogo com o Bahia. Depois tem a Data Fifa em que ele terá mais tempo para colocar as ideias. Trabalhar com ele tem sido diferente. É um cara que é ídolo do clube, referência como jogador e pessoa.

Com o apoio e respaldo interno, mas também com os elogios do elenco, Filipe Luís ganha força para fazer uma forte reta final em 2024. O ex-jogador assume o Flamengo com a missão de conquistar a Copa do Brasil e apresentar um bom desempenho no Brasileirão em busca de uma vaga direta na próxima edição da Libertadores, uma vez que o título do principal torneio nacional ficou distante.