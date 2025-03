Sorteio da fase de grupos da Libertadores: veja os possíveis adversários do Flamengo

O Flamengo conhecerá, na noite desta segunda-feira (17), os seus adversários na fase de grupos da Libertadores. O sorteio será às 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O Lance! mostra para você os possíveis adversários do time rubro-negro nesta fase da competição.

Presidente Bap acompanhará o sorteio

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, estará no sorteio para acompanhar a definição do grupo rubro-negro. Após a conquista do título do Carioca, o mandatário abordou o tema.

- Vou para lá (Paraguai), Estou levando dois caras pé quente para nós pegarmos um grupo tranquilo para que a gente chegue inteiro no Mundial - disse Bap, que não revelou os nomes que viajarão com ele.

Potes

A equipe de Filipe Luís está no Pote 1, ao lado dos brasileiros Palmeiras, Botafogo e São Paulo. Importante ressaltar que times do mesmo país não podem cair no mesmo grupo. O Bahia é a única exceção para que brasileiros se enfrentem na primeira fase. A regra se aplica pelo fato de que a equipe de Rogério Ceni veio da fase preliminar.

Veja os potes

Pote 1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing Pote 2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente Del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar Pote 3: Atlético Nacional, Vélez, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidade de Chile Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio, Alianza Lima, Bahia, Cerro Porteño e Barcelona

Confira as datas da Libertadores

A fase de grupos acontece entre os dias 2 de abril e 28 de maio. O sorteio do mata-mata tem previsão de ser realizado no dia de junho, com os jogos eliminatórios começando em agosto. A grande final, que ainda não tem palco definido, será dia 29 de novembro.

Flamengo na Libertadores

O Flamengo vai em busca do tetracampeonato da Libertadores. O primeiro título que conquistou da competição foi em 1981, com a geração de Zico, Júnior Leandro e companhia. Posteriormente, só veio a conquistar a taça em 2019, com a marcante equipe treinada por Jorge Jesus.

Gabigol, do Flamengo, comemorando gol contra o River Plate (Foto: Ernesto Benavides/AFP)

Três anos depois, ainda com jogadores que foram fundamentais no bicampeonato, o Rubro-Negro conquistou o tri, batendo o Athletico na decisão.

