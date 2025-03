Cena de Zico após título do Flamengo emociona torcedores: ‘Momento absurdo’

Uma cena de Zico após o título do Flamengo no Campeonato Carioca chamou atenção de torcedores neste domingo (16), no Maracanã. Depois de entregar a taça nas mãos de Gerson, o ex-jogador reverenciou o meia, que estava ao lado de Bruno Henrique e Arrascaeta. A atitude do ídolo rubro-negro teve grande repercussão nas redes sociais. Veja o vídeo acima:

