Dirigente do Flamengo, Boto comemora Carioca, mas diz: ‘Agora vem o mais importante’

Dirigente do Flamengo, José Boto celebrou a conquista do Campeonato Carioca após o empate por 0 a 0 contra o Fluminense, no Maracanã. Além disso, o português comemorou o planejamento perfeito no início de temporada, mas fez uma ressalva para o futuro.

- Cumprimos o planejamento que havíamos desenhado, mas o mais importante vem a seguir. Ganhar dá tranquilidade, satisfação. Mas o importante foi não fugir do que estava planejado, não estourar jogadores nesta altura. Isso presidiu esta fase, mas agora vem a fase mais importante e é o que estamos pensando.

Nesta segunda-feira (17), o Flamengo conhecerá seus adversários na fase de grupos da Libertadores, em sorteio que acontece na sede da Conmebol, em Assunção. Além da competição continental, Boto também está focado em outros objetivos do Rubro-Negro, como o Brasileirão, Copa do Brasil e Mundial.

Presidente do Flamengo, BAP também reforçou as palavras de Boto, que comemorou o estadual, mas projetou o futuro. O cartola deu respaldo ao trabalho que vem sendo realizado por Filipe Luís e sonha com mais títulos em 2025.

- O trabalho é um dia sim, outro também para não deixar que a soberba tome conta de você. Nada vai ser simples, fácil ou rápido. Estamos trabalhando muito para que tenhamos um ano de muito sucesso. Esse é o planejamento. O Filipe comandando o elenco dentro das quatro linhas e a gente do lado de fora, dando o suporte necessário para que a gente possa ir por muito mais esse ano.

Com a conquista do Campeonato Carioca, o Flamengo tem 12 dias livres até a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, no sábado (29), às 20h (de Brasília).