Autor do gol histórico do título carioca de 1978, Rondinelli sabe o que é decidir em momentos grandes com a camisa do Flamengo. E foi justamente com essa autoridade que o ex-zagueiro exaltou a atuação de Léo Ortiz na vitória rubro-negra por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. O defensor marcou de cabeça o gol da vitória no Maracanã e recebeu elogios efusivos de Rondinelli:

- É o camisa 10 da zaga, como disse nosso Zico. Um jogador de fibra, vibrante, que tem deixado grandes marcas com essa camisa - disse o ex-zagueiro.

Para Rondinelli, Ortiz se encaixou perfeitamente no estilo do Flamengo e tem atributos que vão além da defesa:

- Tem boa colocação, impulsão, visão de jogo e já fez gols decisivos. Pode ajudar tanto na zaga quanto no ataque, em bolas paradas.

O ex-zagueiro destacou também a fase positiva do sistema defensivo do time, que ainda conta com Léo Pereira e Danilo: “Quem entrar, joga bem. O Flamengo está muito bem servido.”

Flamengo enfrenta o Galo pela Copa do Brasil

Sobre o novo encontro com o Atlético-MG, agora pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (31), Rondinelli demonstrou confiança:

- O Flamengo tem tudo para repetir a boa atuação do último jogo. O Atlético tem uma equipe experiente, mas acredito em mais uma vitória rubro-negra. Ainda mais com essa geração liderada pelo Filipe Luís - afirmou.

Por fim, o “Deus da Raça” celebrou o momento do clube e se mostrou empolgado com as possibilidades de conquistas na temporada.

- O Flamengo é uma seleção. Tem elenco, tem comando, tem torcida. E jogadores como Léo Ortiz só reforçam essa força. Está honrando o manto sagrado e fazendo história como nós fizemos lá atrás - concluiu.