Sem espaço no profissional, Lorran marca gol em jogo do Flamengo Sub-20

O Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 7 a 1 na tarde deste sábado (15), na Gávea, pela estreia na Copa Rio Sub-20. A vitória rubro-negra contou com gol de Lorran, jogador que perdeu espaço no time principal, com o técnico Filipe Luís, e desceu para a equipe de juniores. O futuro dele no clube é incerto.

Lorran marcou o sexto gol rubro-negro, aos 21 minutos. Após cruzamento, o camisa 10 aproveitou passe de cabeça e testou para o fundo da rede. Além disso, o jogador também deu uma assistência.

Lorran esteve perto de deixar o Flamengo

O meia-atacante, que realizou a pré-temporada com o Flamengo nos Estados Unidos, integrou o sub-20 no retorno ao Brasil. Sem espaço no profissional, o jogador esteve perto de ser negociado com o CSKA, da Rússia. Entretanto, a negociação não foi para frente. Além disso, também esteve no radar de um clube do futebol português.

Lorran comemorando gol pelo Flamengo Sub-20 (Foto: Reprodução/FlaTV)

No futebol brasileiro, Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Fortaleza já demonstraram interesse pelo atleta. O último, aliás, chegou a tentar um empréstimo. Lorran enxergava com bons olhos a negociação, uma vez que David Luiz, ex-companheiro de Flamengo, está no Leão do Pici. A transação, no entanto, não teve um desfecho positivo.

