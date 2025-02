O Flamengo anunciou neste domingo (16) o encerramento das negociações com o CSKA Moscou pela transferência de Lorran. O atleta permanecerá no clube carioca após as partes não chegarem a um acordo. O CSKA havia proposto 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador, mas a negociação não avançou devido a desacordos com os assessores de Lorran.

Lorran (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Viagem de Lorran seria neste domingo e foi cancelada

As conversas entre Flamengo e CSKA indicavam um possível acordo na última terça-feira. O clube russo concordou em pagar a quantia solicitada, onde 30% dos direitos econômicos pertencem ao Madureira, e o Flamengo reteria 20% em uma futura venda. A viagem de Lorran para a Rússia estava programada para este domingo, mas foi cancelada.



Em nota oficial, o Flamengo esclareceu que a desistência ocorreu por falta de acordo entre Lorran e o clube russo. Lorran, que fazia parte do elenco sub-20 e se preparava para a Libertadores da categoria, agora volta a estar disponível para as próximas competições do Flamengo.

Leia o comunicado na íntegra:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebeu um documento do CSKA Moscou, da Rússia, comunicando o encerramento das negociações pelo atleta Lorran, após não chegar a um acordo com seus representantes. Dessa forma, Lorran permanecerá à disposição do Flamengo."

Próximo compromisso em campo

O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 0 na 10ª rodada do Campeonato Carioca, em jogo realizado nesse sábado (15). O Rubro-Negro pode ser campeão da Taça Guanabara ainda neste domingo (16). Para isso, basta o Volta Redonda perder para o Sampaio Corrêa às 16h (de Brasília).

Na próxima rodada, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Maricá. A partida, que é válida pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, será às 16h30 de sábado (22), no Maracanã.