O Flamengo decide contra o Fluminense neste domingo (16), às 16h (de Brasília), o título do Campeonato Carioca. Nas redes sociais, membros de torcidas organizadas do Rubro-Negro divulgam informações sobre a festa no Setor Norte (destinado aos torcedores do Flamengo) do Maracanã no momento em que as equipes entrarem em campo.

A Torcida Urubuzada informou que terá rolos de papel higiênio (serão lançados pelos flamenguistas). Além disso, ressaltou a importância dos rubro-negros não acenderem sinalizadores, por conta de penalizações.

- Só joguem os papéis na entrada do time em campo e não acenda sinalizadores. Vamos fazer uma linda festa e empurrar o Mais Querido a mais um título - publicou o perfil oficial da torcida.

Toricda do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Parcial de ingressos vendidos

Mais de 55 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de volta do Fla-Flu (mando de campo do Flamengo). A carga total para essa partida é de 69.999.

A primeira partida da decisão, com mando tricolor, contou com 39.120 torcedores. O Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

