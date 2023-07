Decisão nas mãos de Sampaoli



Com Pablo Fernández sem clima para seguir no Flamengo, a decisão estará nas mãos de Sampaoli: defender o amigo de longa data ou seguir no clube sem o preparador físico.



A diretoria do Flamengo, de olho na sequência da temporada, deve tentar convencer Sampaoli a seguir no comando mesmo com a saída de Pablo Fernández. Segundo o jornalista PVC, o elenco rubro-negro aceitaria este cenário.



+ Permanência de Sampaoli divide opiniões entre torcedores do Flamengo



Para que isso aconteça, o treinador argentino terá que deixar claro que apoia a diretoria na decisão de demitir o preparador físico que agrediu Pedro.