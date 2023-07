A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro na noite do último sábado (30) foi completamente ofuscada pela polêmica envolvendo o atacante Pedro e o preparador físico Pablo Fernández, da comissão técnica de Jorge Sampaoli. O argentino teria acertado um soco no rosto do camisa 9 rubro-negro dentro do vestiário, após a partida. Diante do ocorrido, o dia promete ser quente na Gávea, inclusive com possibilidade de demissão. A seguir, veja em cinco pontos como foi a agressão a Pedro.