O futuro de Jorge Sampaoli deverá ser definido nas próximas horas em reunião com a diretoria do Flamengo, no Rio de Janeiro. A postura do técnico diante da iminente demissão de Pablo Fernández é um dos fatores fundamentais para avaliar a permanência no cargo, além do desafio para conciliar a insatisfação e o desgaste com jogadores. E é justamente por isso que sua continuidade divide opiniões.