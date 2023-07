De acordo com o "O Globo", o Fla aguarda os trâmites legais, como o boletim de ocorrência feito por Pedro, para formalizar a demissão do preparador físico Pablo Fernández, por justa causa. A saída do profissional é tratada como inevitável, já que o grupo de jogadores saiu em defesa do atacante e não há mais clima para a continuação do argentino.