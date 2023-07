- É uma pena. Eu gostaria de poder, primeiro, falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma - diz um trecho do texto de Pablo Fernández.



O Flamengo ainda não se pronunciou até o momento, mas a demissão do preparador físico é iminente. Os próprios jogadores do Flamengo fizeram pressão para a saída do profissional. Além dele, outro que deve sair é Marcos Fernández, seu filho e também preparador da comissão de Sampaoli.



+ Sampaoli, do Flamengo, se manifesta após agressão de preparador em Pedro: ‘A violência nos separa’



A situação do técnico argentino é mais complexa. Ele se reunirá com dirigentes do Flamengo, na tarde deste domingo, para definir um solução consensual.