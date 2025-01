Fabrício Bruno revela que Gabigol quis deixar o Flamengo pela amizade com Filipe Luís

Fabrício Bruno foi apresentado no Cruzeiro neste domingo (12), nos Estados Unidos, sede da pré-temporada da Raposa. Ao comentar a sua saída do Flamengo, o zagueiro detalhou a boa amizade com Filipe Luís. Além disso, revelou conversa curiosa que teve com Gabigol sobre o treinador.

- (Filipe Luís) é um irmão que tenho no futebol. Foi um dos melhores que me recebeu (no Flamengo). Ele sempre me admirou muito para estar no Flamengo. Foi um cara que sempre respeitei. Mas sei separar as coisas. Lado treinador e lado como pessoa. É uma ótima pessoa, excelente treinador. Mas tinha que ter essa conversa a partir do momento que não tem posicionamento de ninguém. Tive sim conversa com ele, de forma transparente e honesta. Ele falou que tinha coisas que não se encaixam no perfil, o que poderia melhorar. E tudo bem. Escolha do treinador. Nunca fui o cara de contaminar o grupo. Sempre fui um cara sincero e honesto. Melhor ser sincero e não dar letrinha - iniciou.

Fabrício Bruno com a camisa do Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

- Prefiro ser direto, sempre me posicionei. E tudo certo. Gabi disse que estava torcendo para acabar o contrato no Flamengo para ser amigo do Filipe de novo. Eu também. Eu respeito muito o Leo Pereira, Ortiz... a mudança (de clube) se dá por estratégia de carreira, de viver grandes coisas no clube do coração. Oportunidade de grandes títulos. Mas é um cara que tenho enorme e respeito. Muita coisa é falada, é mentira. Nunca briguei com ele, nunca tive problema nenhum com treinador. Posso ler a mensagem dele há alguns dias me desejando sorte, me disse que fui importante na Copa do Brasil. Disse para seguir a carreira. Talvez não teria essa mensagem se não tivesse uma relação boa com ele. Querem implantar ódio em cima do que não tem. Famoso caça-like. Eu precisava sair, respirar novos ares. Falei com o Filipe que precisava disso, precisava estar no radar de Seleção. Melhor momento da carreira, auge técnico, físico. Ele disse que entendia, sem problemas - completou.

Gratidão ao Flamengo

Após uma passagem vitoriosa pelo Flamengo, Fabrício Bruno garantiu que deixou o clube carioca sem mágoa.

- Flamengo sempre foi especial no futebol. Tudo que vivi no Rio, fui muito feliz. Mas talvez sabendo o posicionamento que não faço parte do perfil, tem coisas em mim que não interessava, eu vou me posicionar, tenho que me posicionar. Lutei tanto para isso na minha vida. Quando tem oportunidade, tenho que ser firme. Não corri da responsabilidade. Eu que pedi para ser negociado. Não é qualquer clube que está interessando por mim. É o clube que me projetou. Tinha sentimento de dívida. De gratidão - disse.

No Flamengo desde 2022, Fabrício Bruno renovou contrato em janeiro do ano passado, com vínculo válido até dezembro de 2028. Em julho, ele quase foi negociado com o West Ham, da Inglaterra, por 15 milhões de euros (R$ 94,72 milhões na cotação atual).