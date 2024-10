Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo como técnico

Flamengo venceu Bahia fora de casa (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 21:52 • Salvador, Bahia

Rogério Ceni, ídolo do São Paulo e atual comandante do Bahia, nunca venceu o Flamengo enquanto técnico. Foram 15 partidas e 15 derrotas no histórico do confronto. A última derrota de Rogério Ceni para o clube carioca aconteceu no último sábado (5), quando o Rubro-Negro venceu o Bahia por 2 a 0.

➡️ Retorno de jogadores lesionados impulsiona atuações do Flamengo

➡️ Flamengo soma motivos para acreditar no título do Brasileirão

- Ele sequer conseguiu um mísero empate contra o Rubro-Negro. Isso é algum tipo de recorde negativo porque essa marca é surreal- afirmou Gabriel Abramovic, produtor do Flamengo Cria Lab!, hub de creators do Lance!

O ex goleiro já comandou o São Paulo, o Fortaleza, o Cruzeiro e o Bahia. Em nenhum dos clubes conseguiu vencer o Flamengo. No total foram cinco gols marcados e 24 gols sofridos em 15 jogos.

O próximo confronto do Flamengo será com o Fluminense, na próxima quinta-feira (17), pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os clubes possuem realidades diferentes no Brasileirão, o Flamengo ocupa a 4° posição na tabela. O Fluminense, por sua vez, conseguiu sair da zona de rebaixamento com 30 pontos acumulados.