Com desfalques, Flamengo busca opções para o meio contra a LDU

Filipe Luís terá de buscar soluções para escalar o Flamengo para o duelo com a LDU na próxima quinta-feira (15), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O técnico não contará com Erick Pulgar, titular absoluto da equipe, por conta de lesão no músculo posterior da coxa direita. Substituto direto do chileno, Allan está fora pela mesma contusão.

Sem a dupla – que iniciou a partida na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no último sábado (10) –, o Rubro-Negro tem diferentes opções para o setor central. Nico de la Cruz retorna após cumprir suspensão no fim de semana e será titular da equipe, mas a vaga restante segue indefinida. Veja abaixo as possibilidades.

Evertton Araújo

Caso Filipe Luís não queira alterar a estrutura do time, o substituto natural de Pulgar deve ser Evertton Araújo. Foi o jovem de 22 anos quem substituiu o chileno ainda no primeiro tempo do duelo com o Esquadrão de Aço. Após boas oportunidades na reta final de 2024, pouco atuou nesta temporada. Contudo, teve a única chance como titular do Flamengo neste ano exatamente contra a LDU, em Quito, no empate em 0 a 0.

Gerson

Outra opção para manter o esquema tático de preferência do treinador rubro-negro é utilizar Gerson mais centralizado. O Coringa vem sendo escalado como meia-direita, mas está acostumado a fazer a função por dentro. Ele, inclusive, foi recuado quando Allan deu lugar a Luiz Araújo diante do Bahia. Neste cenário, o camisa 7 seria o favorito para entrar no time titular.

Léo Ortiz

Alternativa ainda não explorada por Filipe Luís, Léo Ortiz foi muito utilizado como volante por Tite. Apesar de já ter afirmado que prefere atuar como zagueiro, o jogador poderia mais uma vez ser improvisado no meio-campo para dar mais segurança na contenção como primeiro homem do setor.

continua após a publicidade

