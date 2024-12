Flamengo tem favorito para assumir lugar de Gabigol com a camisa 10

O Flamengo já se movimenta nos bastidores para ter o seu novo camisa 10 em 2025. O último jogador do Rubro-Negro a usar a camisa foi Gabigol, que está de saída. A chapa eleita nas eleições deste ano, liderado por Luiz Eduardo Baptista, o BAP, teria Arrascaeta como o escolhido para herdar a camisa. A informação foi publicada pela Coluna do Fla.

Arrascaeta não esconde o desejo de atuar pelo clube com a camisa 10, que é tão significativa na história do Flamengo. O jogador porém aadota cautela, respeitando o atual "dono" do número, Gabigol.

- É um número que simboliza muito. Eu tenho total respeito e carinho com Gabi. Até já tinha falado com o Bruno Spindel (diretor executivo) aqui. Eu não quero falar nada e nem nenhuma coisa enquanto o Gabi estiver conosco porque eu respeito a presença dele. A gente ficou sabendo que o Gabi não vai continuar conosco, vou esperar essa daí (risos).

De saída do Flamengo, Gabriel Barbosa chegou a perder o direito de usar a camisa 10 por conta de confusões com o clube. O jogador passou a usar o número 99 em competições que a numeração pode ser alterada.

- Despedidas são sempre muito ruins, né? Mas tenho gratidão enorme por tudo que eu vivenciei. Dentro aqui do clube ele me deu as maiores conquistas da minha carreira do meu lado. Praticamente fizemos a passagem dele toda aqui juntos, chegamos juntos no Flamengo - disse Arrascaeta sobre Gabigol.

Quem deve ser o camisa 10 do Flamengo?

Além de ser o candidato da gestão, Arrascaeta é o favorito também de Diego Ribas para assumir a 10. O jogador foi o dono do número no histórico time de 2019.

- Daria a camisa 10 pra ele imediatamente. Até para passar as férias agora. Ele respeita e entende o clube. Ia ser bonito vê-lo com a 10", declarou o ex-meia, que usou o número durante a sua passagem pelo clube carioca - declarou Diego.