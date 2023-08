Com Pulgar à disposição, o Flamengo agora dá uma pausa na Copa do Brasil e vira as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo desafio do Rubro-Negro na temporada será o jogo contra o Coritiba, no domingo (20). A bola vai rolar no Estádio Couto Pereira, às 16h (horário de Brasília).