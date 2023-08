Na última quarta-feira (16), o Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0 no Maracanã, anotou um 3 a 0 no placar agregado, e carimbou o passaporte para a próxima fase do torneio nacional. O adversário do Rubro-Negro na grande final da Copa do Brasil será o São Paulo de Dorival Júnior, que superou o Corinthians.