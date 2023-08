Com fogos de artifício, fumaça rubro-negra, mosaico 3D do 'Urubu Brigão', faixas e balões, a torcida cantou incansavelmente. Do início ao fim. E o maior patrimônio do Clube de Regatas do Flamengo merece 'o respeito e o comprometimento' que tanto são exigidos diretamente das arquibancadas.