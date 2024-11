Relação entre Gabigol e Tite: Ex-auxiliar do treinador conta bastidores

A declaração de Gabigol após o título da Copa Do Brasil, sobre a sua relação com o técnico Tite, repercutiu entre os torcedores. Segundo o camisa 99, o treinador não o respeitava como jogador. Neste sentido, Cléber Xavier, ex-auxiliar de Tite, falou sobre a relação entre eles e como foi feito o planejamento para contar com o centroavante.

continua após a publicidade

➡️ Gabigol teve desentendimento com filho de Tite durante treino do Flamengo; entenda

- Nós chegamos no final do ano no Flamengo, final de 2023. Foram 12 jogos buscando a classificação para a Libertadores, que nós conseguimos. O Pedro era o titular, e nós tínhamos o Gabigol como uma opção Em determinado jogo, um, dois ou três jogos desses 12, ele não pôde jogar, porque teve uma pequena lesão. Ele entrava e era opção em alguns jogos, uma situação normal de opção com ele e Pedro - iniciou Cléber Xavier ao programa "Mesa Redonda", da TV Gazeta.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

- Começa o ano (2024), mesma situação de trabalho. A opção no desenho, na ideia de equipe com o Pedro. O Gabigol teve alguns problemas durante o ano, o caso do doping, os exames que deram aquele problema de afastamento. Teve um desentendimento com a diretoria pelo caso com a camisa do Corinthians. Tiveram algumas lesões também, e ele não teve uma continuidade. Sempre que podia e que ele estava à disposição, a gente utilizou ele dentro da nossa necessidade, do nosso entendimento. É isso que aconteceu - completou Cléber, que iniciará carreira de treinador.

continua após a publicidade

Gabigol com Tite durante a passagem do treinador no Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Gabigol com Filipe Luís

Cléber também abordou o atual momento do atacante. Para ele, o jogador recebeu espaço da mesma forma como aconteceu no período de Tite no Flamengo.

- O Filipe Luís agora deu um espaço para ele igual ao que nós demos. Teve jogo que iniciou, teve jogo que foi substituído quase que no intervalo, jogo que foi substituído no intervalo, deu uma resposta muito boa no jogo contra o Atlético-MG, e agora não sei o que vai acontecer - opinou.