Uma das grandes novidades do Flamengo nesta temporada foi Evertton Araújo. Ele, aliás, teve grande participação na conquista da Copa do Brasil, titular nos dois jogos contra o Atlético-MG. Com esse cenário, o departamento de futebol do clube carioca já iniciou conversas para renovar o contrato do meia, oferecendo uma valorização salarial.

Atualmente, o vínculo entre as partes vai até o final de 2026. O contrato prevê multa rescisória para o exterior no valor de R$ 40 milhões. Além disso, o jogador tem um salário baixo, principalmente em comparação com os demais atletas do elenco.

Neste sentido, o clube, segundo o jornalista Venê Casagrande, pretende aumentar a multa rescisória e, claro, oferecer uma valorização salarial. Inicialmente, o desejo da diretoria é propor um contrato até o fim de 2028, com possibilidade de estender até do final do ano seguinte.

O jogador de 21 anos, por sua vez, já informou aos seus representantes que não quer sair do clube e deu o "ok" para a renovação. Assim, a tendência é que o acordo seja firmado nos próximos dias.

Interesse do futebol europeu por Evertton Araújo

Por conta das boas atuação no time carioca, Evertton Araújo já entrou no radar de clubes europeus. Recentemente, Atlético de Madrid (ESP) e Bayer Leverkusen (ALE) enviaram olheiros ao Brasil para acompanhar as ações do meio-campista nos jogos do Flamengo.

Evertton Araújo em campo pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Números de Evertton Araújo com a camisa do Flamengo

Evertton Araújo chegou ao Flamengo em abril de 2022, emprestado pelo Volta Redonda para o time sub-20 rubro-negro. Com boas atuações na categoria, o jogador foi comprado pelo Mais Querido por R$ 1,1 milhão.

No início desta temporada, ele subiu para o profissional em definitivo. No total, Evertton acumula 24 jogos com a camisa do Flamengo, com um gol marcado.