Flamengo convoca conselheiros para votar maior patrocínio do Brasil

O Conselho Deliberativo do Flamengo votará na próxima terça-feira (19) o contrato do novo patrocínio máster do clube. O nome da marca ainda não foi divulgado e não consta no documento encaminhado aos conselheiros neste sábado (16), com a convocação para a reunião do CoDe.

Na última sexta-feira (15), o Rubro-Negro informou em nota oficial que já definiu a nova casa de apostas parceira e que a identidade da empresa será anunciada na segunda-feira. Entre as concorrentes estiveram Esportes da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7k Bet, Betano e Bet Nacional.

O contrato prevê que a marca escolhida terá espaço máster nos uniformes de jogo e treino do futebol masculino, feminino e do basquete, além dos uniformes de viagem do Time Flamengo e da parte inferior das costas do time feminino de vôlei.

A decisão ocorre após o término do vínculo com a PixBet, que se despediu do clube na última quarta-feira, na vitória sobre o Internacional, pela Libertadores. Nos dias seguintes, a diretoria rubro-negra se reuniu para definir o novo patrocinador.

Duas marcas são favoritas

Duas das empresas citadas pelo Flamengo são cotadas como favoritas: Superbet e Betano. A primeira saiu na frente. Representantes da casa de apostas, que também patrocina o Fluminense e o São Paulo, conversaram com os rubro-negros nas últimas semanas. Inclusive, um deles esteve no Maracanã para acompanhar o jogo contra o Internacional. A oferta da Superbet gira em torno de R$ 200 milhões por temporada.

No entanto, a Betano, nos últimos dias, também entrou na jogada "com altas cifras". Internamente, dirigentes do Flamengo tratam o novo patrocínio como "algo histórico na história do futebol brasileiro".

Flamengo se despediu da PixBet em partida contra o Internacional, antes de anúncio do novo patrocínio (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)<br>

