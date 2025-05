Cruzeiro x Flamengo: atitude da torcida rubro-negra com Gabigol divide opiniões

Agora no Cruzeiro, Gabigol reencontrou o Flamengo pela primeira vez neste domingo (4) em partida válida pelo Brasileirão (Confira tabela atualizada aqui), no Mineirão. O atacante saiu do Rubro-Negro no fim de 2024 como um dos principais ídolos da história do clube. A torcida, no entanto, recepcionou o camisa nove com xingamentos. A atitude dividiu opiniões na web.

Gabigol xingado em Cruzeiro x Flamengo

Contratado pelo Flamengo em 2019, Gabigol se tornou um dos maiores ídolos do clube. O primeiro grande título do atacante com a camisa rubro-negra foi a Libertadores daquele ano, em que ele marcou os dois gols da virada contra o River Plate em Lima, no Peru. Também em 2019, ele foi um dos grandes responsáveis pela conquista do Brasileirão.

A relação de amor entre Gabigol e Flamengo perdurou anos. Afinal, o jogador seguiu sendo decisivo em campo, e conquistou outros triunfos importantes, como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. No total, ele balançou a rede 161 vezes em 308 jogos.

Relação conturbada em 2024

O epsódio de Gabigol com a camisa do Corinthians em um evento em sua casa estremeceu a relação do camisa 10, na época, com o Flamengo. A atitude, aliás, fez com que o jogador perdesse a numeração (adotou a 99). Entretanto, o caso da tentativa de fraudar um exame de antidoping também contribuiu para o cenário ficar ainda mais delicado.

O relacionamento de Gabigol com a diretoria do Flamengo também ficou desgastado nos últimos meses do atleta no clube. Tanto com Rodolfo Landim, presidente, e Marcos Braz, vice-presidente, o atacante teve episódios delicados.

O fato de Gabriel Barbosa anunciar a sua saída do Flamengo após a conquista do título da Copa do Brasil foi a gota d'água. Para a diretoria, a fala do atleta buscou ofuscar o título da equipe.