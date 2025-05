A partida entre Cruzeiro e Flamengo na noite deste domingo (4) marca o reencontro entre o time carioca e Gabigol, camisa 9 da Raposa. Antes mesmo de a bola rolar no Brasileirão, em partida pela sétima rodada da competição, os rubro-negros provocaram o jogador.

- Oh Gabigol, vai se fud**, o meu Flamengo não precisa de você - cantaram os rubro-negros, em grande número no Mineirão.

Logo após a provocação rubro-negra, torcedores do Cruzeiro gritaram o nome de Gabigol.

Gabigol começa a partida contra o Flamengo no banco

Titular no meio da semana pela Copa do Brasil, Gabigol começa a partida contra o Flamengo no banco de reservas. A expectativa é que atacante entre no decorrer do jogo. Na véspera do confronto, ele projetou o reencontro.

- Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho e do meu amor pelo Flamengo, isso eu não vou esconder. É um time que está no meu coração. Espero que seja um encontro legal. E que o Cruzeiro vença - afirmou Gabriel na saída do campo, em entrevista ao “SporTV”.

Gabigol reencontra o Flamengo neste domingo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja a lista de títulos de Gabigol pelo Flamengo

Copa Libertadores da América: 2019 e 2022

Recopa Sul-Americana: 2020

Campeonato Brasileiro: 2019 e 2020

Copa do Brasil: 2022 e 2024

Supercopa do Brasil: 2020 e 2021

Campeonato Carioca: 2019, 2020, 2021 e 2024

